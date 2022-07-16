Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Рязанской области В Рязанской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку, обесточив два населенных пункта

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Пилот легкомоторного самолета совершил аварийную посадку после того, как задел ЛЭП в пяти километрах от деревни Моньясово в Рязанской области, пишет Telegram-канал «112». В результате ЧП два близлежащих населенных пункта остались без электричества. На борту самолета помимо пилота находился пассажир, они не пострадали.

Борт зацепил ЛЭП в пяти километрах от деревни Моньясово, в результате два населенных пункта остались без электричества. На борту находились пилот и пассажир, они не пострадали. Самолет «Бекас» принадлежит авиационному центру «Панино», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что вертолет Robinson пропал на Камчатке. Он вылетел из долины Узон и направлялся в село Мильково. На его борту, по предварительным данным, находились четыре человека. За штурвалом был, предположительно, биатлонист Игорь Малиновский.

В авиаслужбах предположили, что вертолет совершил вынужденную посадку. Его поиски начнутся, когда на Камчатке наступит светлое время суток.

2 июля частный вертолет Robinson совершил жесткую посадку в Хакасии. По данным экстренных служб, борт подал сигнал бедствия в Таштыпском районе. Вертолет обнаружили наполовину погруженным в реку Большой Абакан, пилот не пострадал.