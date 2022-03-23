Летевший из Москвы Boeing подал сигнал бедствия над Екатеринбургом

Boeing 737 с пассажирами на борту, следовавший из Москвы, подал сигнал бедствия перед посадкой в Екатеринбурге. О нештатной ситуации сообщил командир экипажа, после чего самолёт пошёл на снижение, сообщает «Интерфакс».
После этого воздушное судно благополучно
Пассажирский лайнер совершил благополучную посадку, — приводит агентство слова неназванного собеседника.
По предварительным данным, причиной подачи сигнала бедствия стало анонимное сообщение о якобы минировании самолёта.
Накануне в Китае потерпел крушение пассажирский самолёт Boeing 737 компании China Eastern Airlines, совершавший рейс по маршруту Куньмин — Гуанчжоу. На его борту находились 133 человека.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Сочи перед вылетом загорелся пассажирский самолёт авиакомпании Nordwind Airlines. Инцидент произошёл во время противообледенительной обработки воздушного судна. Лайнер готовился вылететь в Оренбург.