Летевший из Москвы Boeing подал сигнал бедствия над Екатеринбургом

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Белгородские власти эвакуировали 178 жителей двух сёл Журавлёвка и Нехотеевка после взрыва снаряда, запущенного со стороны Украины. Об этом сообщил мэр Белгорода Антон Иванов.

Жители населённых пунктов, которые находятся в двух километрах от границы с Украиной, эвакуированы в областной центр. До Белгорода люди добирались на предоставленном транспорте, отметил глава города, некоторые — на личных...