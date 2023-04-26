ВСУ разрешили захватывать российские города: новости СВО на вечер 26 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО Украины

Исполняющий обязанности командира полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) майор Богдан Кротевич в интервью The Washington Post заявил, что украинская армия может попытаться захватить небольшие российские города. Он объяснил, что такой ход является рычагом для возвращения территорий, находящихся под контролем ВС РФ.

Кротевич заверил, что ВСУ готовы их отбивать, а «Азов» вошел в число шести «наступательных бригад». Подразделение, по данным журналистов, планирует получить 6500 новобранцев. Сам «азовец» побывал в российском плену и вернулся в рамках обмена пленными. Через две недели он уже снова был в военной части. Кротович также ответил журналистам на обвинения в ультраправых настроениях его полка. По словам военного, у «Азова» нет политических амбиций, и он расследует любые случаи экстремизма.

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой уверен, что из-за своего заявления Кротевич автоматически попадет в расстрельные списки. По его словам, «азовец» решил использовать тактику международных террористов, промышлявших ранее на Северном Кавказе, а потому его ждет схожая с ними судьба.

Пресс-служба «Конкорда» опубликовала заявление основателя компании Евгения Пригожина, который заявил, что украинские войска пойдут в контрнаступление после 2 мая. По его словам, сейчас ВСУ мешает плохая погода, в частности дожди, размывающие почву. Бизнесмен уточнил, что контрнаступление неизбежно, так как ВСУ «готовы идти и резать фланги», несмотря на недостаток боеприпасов.

Командующий силами специальных операций Украины Виктор Хоренко в свою очередь отметил, что ситуация в Артемовске для ВСУ представляется сложной. Он добавил, что несмотря на преимущество ВС РФ, украинские войска продолжают вести борьбу за город.

Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ обстреляли минометным огнем экскаватор в Белгородской области, рядом с техникой разорвались сразу восемь мин калибра 120 мм. По данным канала, водителя госпитализировали с ранениями разной степени тяжести. Минобороны России и местные власти данную информацию не комментировали.

Фото: МО Украины

Минобороны РФ рассказало, что власти Украины и России договорились об очередном обмене военнопленными. Так, из украинского плена были освобождены 40 российских солдат. В ведомстве подчеркнули, что на Украине им грозила смертельная опасность.

Представитель Кремля Дмитрий Песков раскритиковал власти Великобритании за поставки Украине снарядов с обедненным ураном и отметил, что Лондон понесет за это ответственность. Он напомнил об использовании таких снарядов в Югославии, когда с инцидентами связывали последующий рост числа онкологических заболеваний.

Также 26 апреля стало известно, что лидер Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. Они обсудили отношения двух стран и боевые действия на Украине. Председатель КНР заявил, что будет добиваться скорейшего прекращения огня. Си отметил, что диалог и переговоры являются единственным выходом из конфликта.

Зеленский в своем Twitter указал, что разговор был долгим и содержательным. Он выразил надежду, что беседа и назначение посла Украины в Китае подстегнет развитие двусторонних отношений.

Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя телефонный разговор, отметила, что Россия видит готовность Китая содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине. При этом, по ее мнению, Киев продолжает демонстрировать «неприятие любых здравых инициатив», направленных на разрешение кризиса.

Она считает, что власти Украины и их западные кураторы уже демонстрировали свои возможности по «заматыванию» мирных инициатив. В качестве примера она привела заявления о том, что минские соглашения нужны были только для затягивания времени и наращивания сил ВСУ. Кроме того, Захарова напомнила, что Зеленский на законодательном уровне запретил любые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.