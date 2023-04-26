Украинский генерал оценил положение ВСУ в Артемовске Командующий силами спецопераций Украины Хоренко назвал ситуацию в Артемовске сложной

Фото: Министерства обороны Украины

Ситуация в Артемовске для ВСУ представляется сложной, сообщил командующий силами специальных операций Украины Виктор Хоренко в Telegram. Он добавил, что несмотря на преимущество ВС РФ, украинские войска продолжают вести борьбу за город.

Действительно, ситуация в Артемовске сложная, однако кто, как не вы, знает, что надо делать и как действовать в текущих условиях, — сказал Хоренко.

Украинский генерал-майор Сергей Кривонос ранее заявил о допущенных ошибках военного руководства, которые привели к недостаточной подготовке Артемовска к необходимой обороне. Это, по его мнению, привело к «кровопролитию на каждом участке земли» среди необученных и неподготовленных призывников. Он подчеркнул, что украинские войска в Артемовске понесли значительные потери, и добавил, что проблема с подготовкой мобилизованных солдат отражается на ситуации в городе.

Артемовск, расположенный севернее крупного города Горловки в ДНР, является ключевым транспортным узлом для снабжения украинских вооруженных сил в Донбассе. Город долгое время является местом ожесточенных боев. 11 апреля основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о контроле российских сил над более чем 80% территории Артемовска.