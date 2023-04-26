Украинский генерал признал ошибки в обороне Артемовска Генерал-майор ВСУ Кривонос: Киев допустил ошибки, не подготовив Артемовск к обороне

Фото: Министерства обороны Украины

Украинский генерал-майор Сергей Кривонос в эфире телеканала 5.ua заявил о допущенных ошибках военного руководства, которые привели к недостаточной подготовке Артемовска к необходимой обороне. Это, по его мнению, привело к «кровопролитию на каждом участке земли» среди необученных и неподготовленных призывников.

Земля в Бахмуте пропитана украинской кровью. Это серьезная проблема: мы платим ужасную цену за этот город, потому что некоторые допустили ошибки и не обеспечили должную оборону, — сказал Кривонос телеканалу 5.ua.

Он подчеркнул, что украинские войска в Артемовске «понесли значительные потери» и добавил, что проблема с подготовкой мобилизованных солдат отражается на ситуации в городе.

Артемовск, расположенный севернее крупного города Горловка в ДНР, является ключевым транспортным узлом для снабжения украинских вооруженных сил в Донбассе. Город долгое время является местом ожесточенных боев. 11 апреля основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о контроле российских сил над более чем 80% территории Артемовска.

Ранее NYT сообщила, что украинское наступление невозможно, так как Вооруженные силы Украины не могут удачно координироваться между подразделениями из-за удачной работы российских военных радистов. Украинские военные рассказали журналистам, что невозможно в этих условиях координировать любые операции выше уровня одного взвода.

Украинские СМИ сообщили, что президент Владимир Зеленский отобрал кандидатов на роль кураторов контрнаступления, назначив 10 человек ответственными за вооружение и оснащение штурмовых бригад ВСУ.