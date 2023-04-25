В США раскрыли причину провала потенциального наступления ВСУ NYT: российские радисты могут стать причиной провала наступления ВСУ

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Украинское наступление невозможно, так как Вооруженные силы Украины не могут удачно координироваться между подразделениями из-за удачной работы российских военных радистов, пишет газета The New York Times. По информации издания, украинские военные подразделения также оснащены различными типами радиооборудования, что усложняет взаимодействие ВСУ.

Солдаты, воюющие на Украине, говорят, что до сих пор изощренная маневренная война практически невозможна. Надежная связь также невозможна, потому что радиооборудование различается от подразделения к подразделению и подвержено русским помехам, — сказано в публикации.

Украинские военные рассказали журналистам, что невозможно в этих условиях координировать любые операции выше уровня одного взвода.

Ранее газета El Mundo сообщила, что Украина вывела большую часть сил из Артемовска. По данным издания, основная масса техники также покидает Артемовск, так как город выполнил «свою миссию для Украины».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил в интервью Al Arabiya, что ВСУ не оставят попыток удержать Артемовск, так как потеря города может открыть российским войскам плацдарм для наступления. По его словам, ситуация в городе остается сложной, но военные не думают отступать.