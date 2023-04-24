Зеленский выбрал 10 кураторов контрнаступления «Украинская правда»: Зеленский избрал 10 кураторов для контрнаступления

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Владимир Зеленский (в центре)

Президент Украины Владимир Зеленский отобрал кандидатов на роль кураторов контрнаступления, назначив 10 человек ответственными за вооружение и оснащение штурмовых бригад ВСУ, пишет со ссылкой на источник издание «Украинская правда». По информации СМИ, в начале апреля глава государства пригласил на совещание в свой офис на улице Банковой в центре Киева претендентов на роль кураторов наступления.

На встрече глава офиса Зеленского [Андрей Ермак] рассказал присутствующим, что для каждого из них есть персональная большая задача от президента. Зеленский решил, что именно эти проверенные люди должны заняться вопросом комплектации новых бригад для контрнаступления, — сообщил источник на Банковой.

Собеседник рассказал изданию, что на роль кураторов наряду с несколькими заместителями главы офиса, руководителями силовых ведомств, министрами и депутатами Зеленский рассматривал кандидатуры топ-менеджеров из государственных банковской и энергетической сфер. Имена участников встречи не называются.

Многие чиновники и менеджеры точно знают, как правильно и быстро настроить цепочки поставок того, что нужно бригадам здесь и сейчас. Вы же понимаете, что очень часто речь идет о политических связях внутри страны и за рубежом, — пояснил источник.

Ранее руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев готовится к исторической битве. Глава ГУР отказался разглашать детали планируемого сражения, объяснив, что это секретные данные.