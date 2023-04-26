Герой России предсказал печальную судьбу азовцу, грозящему взять города РФ Генерал Липовой: командир «Азова» попал в расстрельные списки после слов о захвате городов РФ

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Богдан Кротевич

Слова командира полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) майора Богдана Кротевича о захвате российских городов автоматически поместили его в расстрельные списки, заявил в беседе с NEWS.ru герой России, генерал-майор Сергей Липовой. По его словам, азовец решил использовать тактику международных террористов, промышлявших ранее на Северном Кавказе, а потому его ждет схожая с ними судьба.

Тактика, которую применяют азовцы, похожа на тактику, которую применяли международные террористы на Северном Кавказе типа Басаева, который захватывал больницы, населенные пункты и пытался диктовать условия руководству России. Судьба таких террористов, пытавшихся диктовать условия России, известна — они все очень плохо закончили. Так что, пусть этот азовский майор десять раз подумает о своей шкуре, прежде чем угрожать. Он автоматически поместил себя в расстрельные списки, где пленных не берут и приговор приводят в исполнение на месте, — сказал Липовой.

Он уверен, что призывы к захвату российских городов продиктованы западными инструкторами. По мнению генерал-майора, страны НАТО хотят нанести России как физический, та и политический ущерб. При этом он считает, что такие слова следует воспринимать спокойно, поскольку они доносятся от Украины и стран Запада каждый день.

В интервью The Washington Post командир полка «Азов» Кротевич объяснил, что захват российских городов является рычагом для возвращения территорий, находящихся под контролем ВС РФ.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал превратить Черное море в «море НАТО». Глава украинского МИД при этом заявил, что Киев выступает за демилитаризацию Черного моря, чтобы оно использовалось только для торговли и туризма. Кроме того, министр заявил, что Киев намерен вернуть под свой контроль регионы, вошедшие в состав России.