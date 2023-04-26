В МИД России отреагировали на переговоры Си Цзиньпина с Зеленским Захарова усомнилась в том, что Украина услышит призывы Китая к миру

Фото: Sarsenov Daniiar/Ukraine Preside/Global Look Press

Владимир Зеленский

Россия видит готовность Китая содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя телефонный разговор лидера КНР Си Цзиньпина с украинским президентом Владимиром Зеленским. При этом она отметила, что Киев продолжает демонстрировать «неприятие любых здравых инициатив», направленных на разрешение кризиса.

Отмечаем готовность китайской стороны прилагать усилия для налаживания переговорного процесса. Видим широкое созвучие наших принципиальных подходов с положениями опубликованного МИД КНР 24 февраля соответствующего позиционного документа, — сказала Захарова.

Она добавила, что власти Украины и их западные кураторы уже демонстрировали свои возможности по «заматыванию» мирных инициатив. В качестве примера она привела заявления о том, что минские соглашения нужны были только для затягивания времени и наращивания сил ВСУ. Кроме того, Захарова напомнила, что Зеленский на законодательном уровне запретил любые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Таким образом, любые призывы к миру вряд ли могут быть адекватно восприняты марионетками, управляемыми из Вашингтона, — заявила он.

Как ранее сообщалось, Си Цзиньпин в беседе с Зеленским заявил, что переговоры являются единственным выходом из конфликта. Он подчеркнул, что Пекин намерен добиваться прекращения огня на Украине в кратчайшие сроки.