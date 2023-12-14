Все особенности вертолета Ка-52М: почему враг его так боится

Фото: Валентин Капустин/РИА Новости

Российские войска все активнее используют в зоне проведения СВО новейшие ударные вертолеты Ка-52М. NEWS.ru попросил высказать свое мнение об этих машинах военного эксперта, специалиста по армиям НАТО Александра Артамонова.

Вертолет для двоих

— Ка-52 «Аллигатор» (по кодификации НАТО — Hokum B) был изначально создан на основе Ка-50, который также известен под именем «Черная акула» (на западе К-50 иногда именовали «Оборотень»). К-50 создавался еще в 80-е годы прошлого века, и К-52 на него во многом похож — изначально унификация К-50 и К-52 была почти 86%. А принципиальное их различие было в том, что К-50 был одноместным вертолетом, а К-52 — двухместный.

Российским аналогом К-52 можно назвать вертолет Ми-28Н «Ночной охотник» (по кодификации НАТО он проходит как Havoc или «Опустошитель»). Оба вертолета хороши при выполнении своих боевых задач, но на мой взгляд — чисто субъективный, — К-52 лучше в некоторых случаях с точки зрения удобства использования. А если сравнивать с американскими, то максимально близок к нему по характеристикам Bell AH-1Z Viper. Правда, Viper имеет чуть худший комплекс защиты.

Без хвостового винта, но с катапультой

— У К-52 есть несколько особенностей. И каждая из них говорит об уникальности этой машины.

В-первых, этот вертолет не имеет традиционных хвостовых винтов. У вертолетов КБ Камова два несущих винта, причем они вращаются в разные стороны. Дело в том, что в обычных вертолетах машину постоянно немного доворачивает в ту сторону, куда вращается несущий винт. Именно для этого и ставят рулевой винт на хвостовую балку. Но если есть два несущих винта, то хвостовой уже не нужен. И это улучшает управляемость машины и снижает ее уязвимость.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Особенность вторая — у К-52 есть катапультные кресла, которые позволяют спасать жизни пилотов. И это решение тоже не имеет аналогов. Мало того, в ходе СВО эта катапульта уже применялась и спасла экипаж от смерти.

Вероятность спасения в таком кресле имеет индекс 0,9. То есть в 90% случаев пилоты смогут покинуть подбитый вертолет и приземлиться. Причем здесь используется реактивно-катапультная система: сначала с помощью пиропатронов отстреливаются лопасти несущего винта, затем кабина крыши, а потом при помощи буксировочной ракеты уходит кресло пилота. Плюсом такого кресла является то, что пилот с большей вероятностью быстро сможет вернуться к полетам, так как такое катапультирование менее травматично, чем, например, на самолетах.

Третий момент — К-52 имеет многолонжеронные и композитные лопасти. Они гибкие и могут справиться с серьезным воздействием. Мало того, есть, например, арктическая модификация К-52, которая имеет лопасти с подогревом. То есть эти вертолеты могут использоваться в условиях экстремального холода. Больше таких военных вертолетов ни у кого нет.

Разворот на месте

— А еще на К-52 есть прицельно-пилотажный навигационный комплекс (ПрПНК). То есть в одном комплексе тут объединено все самое важное для работы пилотов. А целеуказание — то есть поиск целей для уничтожения — тут может осуществлять не только сам пилот. Но это можно делать и со стороны. Например, с других воздушных объектов! А это максимально облегчает работу летчиков.

И еще один интересный момент. Максимальная скорость К-52 — это 300 км/ч, а крейсерская — 240–270 км/ч. Так вот. К-52 на скорости до 290 км/ч способен развернуться на 180 градусов! То есть если за К-52 кто-то гонится, то вертолет может в один момент развернуться вокруг своей оси и произвести по противнику удар из всех своих орудий.

Также К-52 оснащается бортовым комплексом обороны Л-370 «Витебск», который защищает от грозного оружия — ракет с радиолокационными и инфракрасными головками самонаведения (например, от «Стингеров»), а также от ракет класса «воздух — воздух». Причем «Витебск» не только сообщает о пуске ракеты и может с ней бороться тепловыми ловушками, но он еще и способен заметить момент, когда противник только начал прицеливаться.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции

Броня и «изделие 305»

— Если говорить про версию Ка-52М, то она является дальнейшим развитием Ка-52. Но модернизированная машина получила усиленную «сэндвичную» броню, которая спасает экипаж и значительно повышает живучесть машины.

Ну и, конечно, важно, что К-52М получил легкую многоцелевую управляемую ракету ЛМУР, которую часто называют «изделие 305». Это просто «дикое» оружие. «Изделие 305» способно попасть в форточку дома. С расстояния в несколько километров. При полете такой снаряд может корректировать курс и изменить свое целеуказание. Дальность стрельбы — 14,5 км. А это значит, что вертолеты могут даже не долетать до той линии, где их могут подбить. Но при этом наносить фантастические по своей точности и силе удары. Ведь боевая часть у «изделия 305» — это 25 кг.

Плюс есть противотанковые ракеты «Штурм-ВУ» с лазерным наведением, автоматическая пушка, авиационные ракеты, авиабомбы и так далее.

Фактически Ка-52 — и тем более Ка-52М — можно назвать наследником знаменитого Ил-2, который называли «летающим танком» (немецкие пилоты прозвали эти машины «бетонным самолетом», а солдаты вермахта использовали определение «черная смерть»). Эта машина создавалась в сложные для нас годы (если вспоминать Ка-50). Но в итоге она вобрала в себя все лучшее, что есть в российском и мировом вертолетостроении. И не зря Ка-52 называют лучшим в мире в своем классе.

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