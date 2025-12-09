ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 11:17

Верховный суд вмешается в дело мужчины, который выживал в море 67 дней

ВС рассмотрит вопрос смены подсудности дела дрейфовавшего в море Пичугина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Верховный суд России рассмотрит запрос защиты о переносе территориальной подсудности дела выжившего в море Михаила Пичугина, сообщили «Известиям» в ВС. Мужчина обвиняется в нарушении правил эксплуатации водного транспорта в Охотском море после того, как провел 67 дней в дрейфе на лодке-катамаране.

Ходатайство было направлено по просьбе матери обвиняемого. Следствие утверждает, что в июле 2024 года Пичугин внес заведомо ложные данные о характеристиках подвесного мотора в договор купли-продажи лодки. Через некоторое время он предоставил этот документ в отделение Центра ГИМС МЧС России. Затем судно получило разрешение на эксплуатацию.

Путешествие Пичугина было организовано ради племянника. Мужчина дрейфовал вместе с братом Сергеем и его несовершеннолетним сыном Ильей. Пичугин стал единственным, кто остался в живых. Как считает следствие, подросток хотел увидеть китов. Маршрут на надувной лодке планировался от Сахалина до Шантарских островов и обратно.

Сам инцидент произошел в августе 2024 года. Пичугин и его родственники вышли в море, хотя знали о технических проблемах с судном. Они выбрали опасный маршрут протяженностью более 100 километров. В пути у лодки отказал двигатель. Судно начало дрейфовать, что в конечном счете привело к гибели людей от переохлаждения. Первым умер подросток, а спустя несколько недель скончался его отец.

