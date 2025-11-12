Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 18:29

Врач спрогнозировал состояние живущего в России отца главкома ВСУ

Терапевт Звонков: отец Сырского в лучшем случае проживет несколько месяцев

Александр Сырский Александр Сырский Фото: Социальные сети

Проживающий в России отец главнокомандующего ВСУ Александра Сырского может прожить еще совсем недолго, заявил врач-терапевт Андрей Звонков в беседе с Life.ru. По его словам, с учетом состояния 86-летнего Станислава Сырского, речь идет всего лишь о нескольких месяцах.

Специалист пояснил, что хотя опухоль в мозге пациента является доброкачественной, она продолжает негативно влиять на его здоровье. При этом наличие других заболеваний исключает возможность проведения хирургического вмешательства для удаления новообразования. Звонков добавил, что у пациента могут развиться серьезные осложнения.

Думаю, в лучшем случае он проживет несколько месяцев <…> Там возможно появление и пневмонии статической <…> тромбозы могут быть в руках, в ногах, где угодно, — сказал врач.

Ранее сообщалось, что состояние отца Сырского улучшилось после выписки из подмосковной клиники. Он начал передвигаться по квартире на коляске. Выяснилось, что информация о приезде реанимации к Сырскому оказалась недостоверной. Семья не обращалась в скорую помощь после его возвращения во Владимир.

Россия
Александр Сырский
отцы
врачи
