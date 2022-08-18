Врач назвала неожиданный способ защиты от смога Врач Чиркова рекомендовала пить красное вино для защиты от смога

Фото: Markus Mainka/imagebroker.com/ Global Look Press/

Чтобы защититься от смога, можно позволить себе 150 мл красного вина, заявила заведующая центром общественного здоровья Химкинской областной больницы Ольга Чиркова в эфире «Радио 1». По ее словам, этот напиток хорошо выводит из организма вредные вещества.

Можно позволить себе 150 мл красного вина (но не больше!), потому что этот напиток способствует выводу из организма вредных веществ, — отметила специалист.

Также она посоветовала ограничить прогулки утром и ночью, когда происходит основная концентрация смога, а в квартире плотно закрыть окна, включить кондиционер и воспользоваться увлажнителем воздуха. Жителям лучше воздержаться от курения, избегать физических нагрузок, пить много минеральной воды, есть побольше зелени и фруктов, а также временно исключить из рациона мясо и кофе, вызывающие обезвоживание, считает врач.

Кроме того, Чиркова подчеркнула, что не нужно занавешивать окна сырой марлей или смачивать маски, потому что это не спасает от проникновения газа и мелкодисперсной пыли, а наоборот, помешает поступлению кислорода, недостаток которого и так ощутим.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что из-за смога в Москве могут особенно пострадать люди с хроническими заболеваниями легких и бронхов, аллергики, а также те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Тем не менее из-за концентрации вредных веществ в воздухе в той или иной степени недомогания могут возникнуть у каждого.