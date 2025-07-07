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07 июля 2025 в 14:10

Очевидцы сняли на видео дымящийся самолет в небе близ Сызрани

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Летящий в Самарской области самолет, за которым тянется шлейф черного дыма, попал на видео, опубликованное Telegram-каналом «Самара ДТП». Дымящееся воздушное судно было замечено в небе вблизи города Сызрани.

На опубликованных кадрах можно увидеть крылатую машину, пролетающую над полем на небольшой высоте. За самолетом тянется черный дым, предположительно, со стороны двигателя. Причина случившегося в настоящий момент неизвестна.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет экстренно сел на трассу А-120 в Ленобласти рядом с деревней Таменгонт. По предварительным данным, пилотом оказался разработчик беспилотных аэротакси. Помимо него, на борту были двое, в том числе ребенок. Отмечается, что самолет направлялся с острова Валаам в деревню Гостилицы.

Также в Сети опубликовали кадры мощного взрыва дизельного котла, который был установлен в контейнере вблизи отеля «Перово Плаза» в Москве. Согласно имеющимся данным, пожар в комплексе удалось оперативно потушить. Суммарная площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

сызрань
Самарская область
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дым
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