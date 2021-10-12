Володин вновь избран спикером Госдумы

Вячеслав Володин избран спикером Государственной думы восьмого созыва. Об этом свидетельствуют данные голосования, сообщает «РИА Новости».
Сегодня, 12 октября,
Ранее сообщалось, что в России с 1 октября вступят в силу несколько новых законов, которые, в частности, позволят гражданам вакцинироваться в любом удобном для них месте и более грамотно вкладывать средства на фондовом рынке. О нововведениях рассказал в своём Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Так, с 1 октября прививки, включённые в национальный календарь вакцинации,
Ещё одно нововведение касается защиты неквалифицированных инвесторов, число которых увеличилось после падения доходности по депозитам. Сообщается, что к октябрю число розничных инвесторов превысит 14 миллионов человек.