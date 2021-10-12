Володин вновь избран спикером Госдумы

Вячеслав Володин избран спикером Государственной думы восьмого созыва. Об этом свидетельствуют данные голосования, сообщает «РИА Новости».

Сегодня, 12 октября, состоялось первое заседание Госдумы восьмого созыва. Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября. Депутатов избирали по партийным спискам и одномандатным округам. «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13.

Ранее сообщалось, что в России с 1 октября вступят в силу несколько новых законов, которые, в частности, позволят гражданам вакцинироваться в любом удобном для них месте и более грамотно вкладывать средства на фондовом рынке. О нововведениях рассказал в своём Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Так, с 1 октября прививки, включённые в национальный календарь вакцинации, можно будет делать бесплатно как в государственных, так и в частных клиниках. Это сделает медицинские услуги доступнее и позволит гражданам вакцинироваться в любом удобном для них месте.

Ещё одно нововведение касается защиты неквалифицированных инвесторов, число которых увеличилось после падения доходности по депозитам. Сообщается, что к октябрю число розничных инвесторов превысит 14 миллионов человек.