«Воевать нельзя»: экономист назвал блокаду Калининграда провокацией Экономист Межевич назвал блокаду Калининграда провокацией

Фото: Виталий Невар/ТАСС

Транспортная блокада Калининграда со стороны Литвы является провокацией, заявил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. На это нельзя реагировать военными действиями, подчеркнул он в разговоре с Pravda.Ru. Так он прокомментировал заявление украинского экс-дипломата Ростислава Ищенко о том, что блокада дала России повод для начала военных действий.

Ищенко знает, о чём говорит. Моя позиция заключается в том, что нас провоцируют. Поэтому никакой войны. Просто мы должны понять, что литовские продукты, товары, режиссёры — это всё форма государственной измены Родине. Любая торговля с Литвой должна сегодня рассматриваться как преступление и караться по всей строгости закона. А воевать нельзя, — сказал Межевич.

О прекращении транзита в регион некоторых товаров через территорию Литвы сообщил 17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Соответствующее уведомление получено от Литовских железных дорог.

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал произошедшее «беспрецедентным нарушением всего и вся». Он также пообещал провести «глубокий анализ ситуации» в течение нескольких дней.