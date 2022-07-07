Военный журналист описал тактику использования беспилотников Военный журналист Борзенко: большие дроны грозят серьёзными разрушениями

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Война дронов, которая ведётся украинскими военными, не означает ничего хорошего, заявил военный журналист Алексей Борзенко в разговоре с «360». Он объяснил, что дроны размером с самолёт могут привести к большим разрушениям, а маленькие беспилотники используют для незаметных атак. Так спикер прокомментировал совершённую 6 июля атаку на два пограничных пункта в Курской области с помощью квадрокоптеров.

Например, они видят через квадрокоптер, что в окопе сидят четыре бойца ДНР. Они запускают дрон, который незаметно подлетает — маленький дрон — и сбрасывает гранату прямо в этот окоп. И четыре человека убиты, а дрон развернулся и улетел, — сообщил Борзенко.

Кроме того, украинские военные способны перепрограммировать российские БПЛА и использовать в своих целях, добавил он. Борзенко также задался вопросом, как сбивать беспилотники: использование ракет может быть слишком затратным, но есть специальные системы РЭБ — радиоэлектронной борьбы.

Telegram-канал Baza ранее сообщил, что 6 июля сразу два пограничных пункта в Курской области были атакованы с помощью квадрокоптеров. По предварительной информации, дроны сбросили два взрывных устройства. Одно упало на пункт в селе Гордеевка, в 3 км от госграницы, второе — в селе Елизаветовка, в 1 км от госграницы.