Военный эксперт Баранец назвал выдающимися снайперские винтовки Чукавина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снайперская винтовка Чукавина 6В14 (СВЧ) на выставке вооружений

Новейшие армейские снайперские винтовки Чукавина (СВЧ) могут являться одними из лучших в ВС России, так как показали блестящие результаты в исследованиях, рассказал полковник в отставке Виктор Баранец «ПолитЭксперту». По его словам, созданное в концерне «Калашников» оружие нового поколения необходимо для уничтожения целей первым выстрелом на дальности до километра. Ранее партию такого оружия получили для опытно-боевой эксплуатации российские спецназовцы, участвующие в военной операции на Украине.

Специалисты, которые получили винтовку на исследование, великолепно отозвались. У нее хорошие показатели практической дальности, серьезный патрон. Она легка в эксплуатации и показывает блистательный результат. Можно даже сказать, что СВЧ входит в пятерку лучших российских винтовок, — заявил военный обозреватель.

Баранец отметил, что снайперы — важнейшая составляющая любых боевых действий, российские спецназовцы хорошо обучены, поэтому получают вооружение первыми.

Эксперт также рассказал, что до спецоперации Россия получала огромное количество предложений по закупке снайперских винтовок, но не приобретала их в большом количестве. На судьбу СВЧ повлияла спецоперация на Украине — российской армии понадобилось большое количество оружия для выполнения боевых задач.

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал, что российские спецназовцы, участвующие в военной операции на Украине, получили партию новейших армейских снайперских винтовок Чукавина.

Предполагается, что СВЧ со временем заменит снайперскую винтовку Драгунова (СВД) — основную в российской армии. Последнюю приняли на вооружение около 60 лет назад — в 1963 году. СВД обладает надежностью, проста в эксплуатации, но не отвечает современным требованиям по дальности поражения целей одним выстрелом.