Российские спецназовцы на Украине получили новые снайперские винтовки РИА Новости: участвующий в СВО спецназ России получил новые снайперские винтовки Чукавина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские спецназовцы, участвующие в военной операции на Украине, получили для для опытно-боевой эксплуатации партию новейших армейских снайперских винтовок. Как сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, это СВ Чукавина.

Силам специального назначения поставлена партия снайперских винтовок Чукавина для апробации в боевых условиях проводимой на Украине специальной военной операции. Первые отзывы о новом стрелковом комплексе были положительные, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что российским силами были переданы винтовки под отечественный снайперский патрон 7,62 на 54 миллиметров.

Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) разработана в концерне «Калашников», входящим в «Ростех». Под шифром «Жнец» ученые создавали новое поколение оружия, призванного обеспечивать поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до километра.

Полуавтоматический стрелковый комплекс был разработан под два патрона — отечественный винтовочный и патрон НАТО (7,62 на 51). СВЧ без боеприпасов весит 4,6 килограмма, его длина в зависимости от версии — до 115 сантиметров, емкость магазина — 10 патронов.

Предполагается, что СВЧ со временем заменит Снайперскую винтовку Драгунова (СВД) — основную в российской армии. Последнюю приняли на вооружение около 60 лет назад — в 1963 году. СВД обладает надежностью, проста в эксплуатации, но не отвечает современным требованиям по дальности поражения целей одним выстрелом.

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