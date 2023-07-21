Военкор рассказал, сколько новобранцев получили ВС России Сладков: ряды ВС РФ с начала года могли пополнить не менее 200 тысяч добровольцев

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Группировку Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации пополнят добровольцы, набор которых осуществлялся с февраля 2023 года, сообщил военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале. По его словам, сейчас в распоряжении Минобороны имеется не менее 200 тысяч новобранцев. В самом ведомстве эту информацию не комментировали.

Это добровольцы, набранные в Минобороны с февраля этого года. Точные данные об их количестве закрыты, но я считаю, у нас имеется не менее 200 тысяч новобранцев, — сказал Сладков.

Он уверен, что пополнение позволит решить важную задачу ротации передовых подразделений, так как многие солдаты в зоне боевых действий нуждаются в отдыхе. В то же время военкор подчеркнул, что торопить события не следует. По его словам, новобранцам предстоит пройти курс подготовки и обучение уже идет полным ходом. Сладков добавил, что работа на полигонах ведется круглосуточно, при этом количество самих полигонов значительно возросло.

Ранее Сладков уже сообщал, что командование ВС РФ прислушалось к рекомендациям экспертов, что позволило решить важную в рамках спецоперации задачу — привлечение добровольцев. Набор осуществляется в те подразделения, командиры которых пользуются авторитетом, а отношение к солдатам профессиональное.