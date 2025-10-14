Военкор раскрыл особенности ночной атаки ВСУ на Россию Военкор Котенок: ВСУ выпустили в 2,5 раза меньше дронов по России за ночь

В ночь с 13 на 14 октября Вооруженные силы Украины сократили количество атак беспилотниками по России в 2,5 раза по сравнению с предыдущими сутками, сообщил военкор Юрий Котенок в Telegram-канале. По его информации, большинство беспилотников были сбиты над Белгородской и Воронежской областями, что свидетельствует о смещении тактических приоритетов ВСУ.

Главной целью противника был уже не Крым, — отметил журналист.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что ВСУ в ночь на вторник, 14 октября, атаковали беспилотными летательными аппаратами сразу шесть регионов России. Средствами противовоздушной обороны были сбиты 40 целей. Над Белгородской областью сбили 17 беспилотников, над Воронежской — 12.

До этого в ведомстве рассказали, что силы ПВО в период с 23:00 мск 12 октября до 07:00 мск 13 октября ликвидировали 103 украинских беспилотника. Больше всего атак пришлось на Крым — было сбито 40 БПЛА, также ВСУ пытались нанести урон Астраханской области — речь идет о 26 уничтоженных беспилотных летательных аппаратах.