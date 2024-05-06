Военэксперт спрогнозировал ход учений МО РФ с ядерным оружием Эксперт Тимошенко: ядерные учения могут убедить Запад в серьезности намерений РФ

Показательные манипуляции с ядерными боеприпасами в ходе маневров Минобороны РФ должны нервировать европейских лидеров, заявил NEWS.ru военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко. По его словам, такие жесты должны убедить Запад в серьезности последствий возможной интервенции стран НАТО на Украину.

Наши тактические и оперативно-тактические комплексы имеют боевое оснащение как ядерное, так и неядерное. Нужно посмотреть, по каким полигонам «шарахнуть» в ходе учений в неядерном исполнении. Но при этом, допустим, обозначить подачу ядерных боевых частей в подразделения боевого применения. Вот это начнет нервировать европейских политиков всерьез, — заявил Тимошенко.

Собеседник призвал к определенной открытости таких учений для западных разведок. Он также призвал выявить полигоны, которые могли бы стать целью неядерных сил России. При этом, по его словам, свои намерения Россия должна обозначить так, чтобы западная разведка это заметила.

Ранее стало известно, что ВС России по поручению президента Владимира Путина проведут учения с ракетными соединениями Южного военного округа. Минобороны РФ называет целью учений повышение готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач.

Запад провоцирует беспрецедентный виток напряженности на Украине, и это требует ответных мер от России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, объясняя подготовку к ядерным учениям. По его словам, представители Франции, США и Великобритании выражали желание отправить войска на Украину.