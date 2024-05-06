ВС России отработают применение ядерного оружия Минобороны: ВС России отработают применение ядерного оружия по поручению Путина

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ВС России по поручению президента Владимира Путина в ближайшее время проведут учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ, сообщило Минобороны РФ. Ведомство уточнило, что мероприятия проведут для повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач.

В ходе учения будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, — уточнили в МО.

В ведомстве добавили, что учения также направлены на поддержание готовности боевой техники и личного состава. Это необходимо для обеспечения безопасности и суверенитета страны в условиях провокационной риторики и потенциальных угроз Запада в адрес РФ, указали в МО.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в рамках учений Steadfast Defender 2024 НАТО серьезно готовится к возможному конфликту с Россией. По ее словам, сценарий учений предполагает использование всех доступных инструментов, включая гибридные и обычные вооружения, для проведения совместных действий против России. Дипломат отметила, что на это указывают заявления высокопоставленных представителей Североатлантического альянса.