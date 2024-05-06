«Новый виток эскалации»: Песков объяснил необходимость в ядерных учениях Песков: ядерные учения России спровоцированы заявлениями западных стран

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Дмитрий Песков

Запад провоцирует беспрецедентный виток напряженности на Украине и это требует ответных мер от России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. Так он объяснил подготовку Вооруженных сил к предстоящим ядерным учениям. Выражали желание отправить войска на Украину представители Франции, США и Великобритании, отметил представитель Кремля.

Очевидно, что речь идет, естественно, и о заявлениях господина (президента Франциии Эммануэля. — NEWS.ru) Макрона, и о заявлениях британских представителей <...> о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину. То есть фактически — выставить солдат НАТО перед российскими военными. Это совсем новый виток эскалации напряженности. Он беспрецедентный. И, конечно, он требует особого внимания и особых мер, — сказал Песков.

ВС России по поручению президента Владимира Путина в ближайшее время проведут учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ. Минобороны РФ уточнило, что мероприятия проведут для повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач.