Военэксперт назвал задачу ВС России на белгородской границе Военэксперт Дандыкин: ВС России должны отбросить ВСУ как можно дальше от границы

Одна из основных задач Вооруженных сил России — отбросить противника на максимальное расстояние от границы страны, заявил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru. По его словам, «зону безопасности», о которой говорил президент Владимир Путин, придется серьезно расширять, так как, например, украинские «Вампиры» способны стрелять на 20 километров вдаль.

Сейчас, насколько известно, наши отодвигают на 100 километров, но я думаю, будут расширять. Но расширять придется на достаточно большое расстояние, потому что, допустим, «Вампиры» эти стреляют на 20 километров в дальность. К сожалению, Белгород находится рядом с границей. Необходимо отбросить противника на максимальное расстояние от нашей границы. Это касается также и Брянской области, и Курской области, — заявил Дандыкин.

Военэксперт добавил, что в настоящий момент соединение группировки «Север» ведут наступательные действия на границах Белгородской и Харьковской областей. По его словам, уже достигнуты определенные успехи.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины с помощью дронов атаковали транспортные средства в Глушковском районе Курской области. В результате погибла женщина, еще три человека пострадали.