https://static.news.ru/photo/ef3bb274-bdb9-11e9-bba2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Руководство Крыма прорабатывает вопрос об открытии авиасообщения с Сирией. Об этом рассказал вице-премьер республики и постоянный её представитель при президенте РФ Георгий Мурадов.

По его словам, международный авиамаршрут может быть организован между Симферополем м Дамаском. Главный критерий его открытия – окупаемость, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что аэропорт Симферополя готов принимать авиарейсы из Украины. Крымский депутат Алексей Черняк отметил, что возобновление авиасообщения будет выгодно в первую очередь для украинской стороны, лишившей своих граждан возможности посещать любимые курорты.