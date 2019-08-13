Руководство Крыма прорабатывает вопрос об открытии авиасообщения с Сирией. Об этом рассказал вице-премьер республики и постоянный её представитель при президенте РФ Георгий Мурадов.
По его словам, международный авиамаршрут может быть организован между Симферополем м Дамаском. Главный критерий его открытия – окупаемость, сообщает
Ранее News.ru писал, что аэропорт Симферополя готов принимать авиарейсы из Украины. Крымский депутат Алексей Черняк отметил, что возобновление авиасообщения будет выгодно в первую очередь для украинской стороны, лишившей своих граждан возможности посещать любимые курорты.