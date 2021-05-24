Власти хотят увеличить срок службы смартфонов и телевизоров до 10 лет

https://static.news.ru/photo/e871997e-2149-11ea-bba2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Проработать внедрение в России европейских технических регламентов для производителей крупной и мелкой электроники, чтобы продлить срок их использования, поручила Минпромторгу и Минэкономразвития вице-премьер Виктория Абрамченко. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя вице-премьера Марту Галичеву.

По данным издания, изначально с подобной инициативой выступил глава Минприроды Александр Козлов, который направил свои предложения письмом Абрамченко.

В письме Козлов ссылается на регламенты новых экодизайнов электроники в Евросоюзе, которые были приняты в октябре 2019 года и вступили в силу в марте 2021 года. Они обязывают производителей обеспечить покупателям право на ремонт.

Производитель обязан снабжать технику подробными инструкциями по ее ремонту и выпускать комплектующие для замены неисправных деталей в достаточном для ремонта объеме, в течение семи-десяти лет, — сообщает министр.

На данный момент регламенты распространяются на производство телевизоров, холодильников, стиральных и посудомоечных машин, а также фенов. В Европе предполагается принять регламенты также для смартфонов. ноутбуков и мелкой электроники.

По мнению министра, нормативное закрепление срока службы товаров позволит сократить число электронного мусора. У граждан снизится потребность в окупке новых и утилизации старых товаров.

Ранее сообщалось. что смартфон может стать причиной травм и серьёзных переломов, если пользоваться им в неподходящее время и в неподходящем месте.