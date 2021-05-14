Смартфоны могут стать причиной неожиданных травм

https://static.news.ru/photo/a4c24f5c-b513-11eb-a0e2-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: pexels.com

Смартфон может стать причиной травм и серьёзных переломов, если пользоваться им в неподходящее время и в неподходящем месте. Об этом в интервью радио Sputnik заявил травматолог-ортопед кандидат медицинских наук Константин Терновой.

Медик советует , в частности, не использовать гаджет во время ходьбы по лестницам, поскольку ступеньки являются частой причиной получения травм. Если же при этом человек отвлекается и смотрит на экран, риск получить серьезное повреждение увеличивается. Особенно опасно бегать по лестнице со смартфоном в руках.

Падение с лестницы приводит к повреждению позвоночника, черепно-мозговым травмам, повреждениям рук, ног. Когда начинаешь падать со ступенек, сложно остановиться, особенно когда бежишь вниз и срываешься, а ступеньки острые и твёрдые, — сказал Терновой.

Врач советует всегда быть внимательным на лестнице и не съезжать по ступеням вниз, поскольку это может повредить коленный сустав. А вот подъём по лестнице можно использовать в качестве кардиотренировки.

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