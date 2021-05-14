Смартфоны могут стать причиной неожиданных травм

Смартфон может стать причиной травм и серьёзных переломов, если пользоваться им в неподходящее время и в неподходящем месте. Об этом в интервью радио Sputnik заявил травматолог-ортопед кандидат медицинских наук Константин Терновой.
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Падение с лестницы приводит к повреждению позвоночника, черепно-мозговым травмам, повреждениям рук, ног. Когда начинаешь падать со ступенек, сложно остановиться, особенно когда бежишь вниз и срываешься, а ступеньки острые и твёрдые, — сказал Терновой.
Врач советует всегда быть внимательным на лестнице и не съезжать по ступеням вниз, поскольку это может повредить коленный сустав. А вот подъём по лестнице можно использовать в качестве кардиотренировки.
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