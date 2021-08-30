Путин рассказал о своём уровне антител после прививки от коронавируса

Президент России Владимир Путин рассказал о высоком уровне антител после прививки от коронавируса на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Его слова приводит РИА Новости.

В ходе встречи губернатор рассказал о ходе вакцинации в регионе. По его словам, большой популярностью среди жителей Тверской области пользуется препарат «Спутник V», а представители местных властей уже прошли второй этап вакцинации. Кроме того, Руденя сообщил президенту о высоком количестве антител в своём организме после прививки.

В ответ на это Владимир Путин заявил, что показатели антител после прививки у него «держатся хорошо». Глава государства привился вакциной «Спутник V» минувшей весной и сообщил об этом в июне в ходе прямой линии. Президент рассказал, что после введения второго компонента вакцины у него наблюдалась повышенная температура до 37,2, которая появилась через 12 часов после вакцинации, но прошла какое-то время спустя.