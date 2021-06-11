Путин рассказал о побочных эффектах после второй прививки от COVID-19

https://static.news.ru/photo/48df9962-cb7d-11eb-830b-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин рассказал, как перенёс вакцину от коронавируса. По словам российского лидера, после второй прививки у него наблюдалось незначительное повышение температуры, сообщает РИА Новости.

Как пояснил президент, среди побочных эффектов у него была только повышенная температура до 37,2, которая появилась через 12 часов после вакцинации.

Но это было вечером уже. Утром проснулся и ничего не было. Ну, дай бог, — сказал президент во время общения с лауреатами Государственной премии после их награждения.

Первый компонент вакцины Владимир Путин получил 23 марта. О намерении вакцинироваться он сообщил 22 марта во время совещания по вакцинации населения. Мероприятие было непубличным. Вторую прививку российский лидер сделал 14 апреля. Уже 10 мая глава государства сообщил, что у него появились хорошие показатели по антителам к коронавирусу. По его словам, коэффициент позитивности у него был равен 15.

Как предположил ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, Путин привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V». При этом сам Путин, а также Песков отказываются сообщить, какую вакцину использовал глава государства.