Песков рассказал о самочувствии Путина после вакцинации

https://static.news.ru/photo/bf760cf4-8cc7-11eb-9510-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин, сделавший прививку от новой коронавирусной инфекции, чувствует себя хорошо. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Президент чувствует себя хорошо, — сказал Песков в интервью «Интерфаксу».

По его словам, прививка вторым компонентом вакцины будет сделана российскому лидеру «в установленные сроки».

Кроме того, Песков сообщил, когда Путин начнёт работу по обычному графику, в том числе с участием СМИ. Он подчеркнул, что этого точно не произойдёт до завершения процесса вакцинации главы государства.

О намерении вакцинироваться Владимир Путин сообщил в понедельник во время совещания по вакцинации населения. Прививку он сделал во вторник, 23 марта. Мероприятие было непубличным.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Такое предположение сделал Александр Гинцбург, директор центра имени Гамалеи, где препарат разработали. При этом сам Путин, а также Песков отказываются сообщить, какую вакцину использовал глава государства.