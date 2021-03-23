Создатель «Спутника V» рассказал о вакцинации Путина

https://static.news.ru/photo/eedd91c2-8c60-11eb-9e3d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин сделал прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Такое предположение сделал Александр Гинцбург, директор центра имени Гамалеи, где препарат разработали.

А с чего вы решили, что он привился другой вакциной?! И ему, и всему российскому народу подошла бы вакцина «Спутник V», — отметил Гинцбург в эфире НСН.

Глава центра Гамалеи считает, что Путина не надо выделять из общей массы россиян. Он также выразил надежду, что соотечественники по примеру президента станут смелее идти на прививку.

Кроме того, Гинцбург назвал глупостью требовать отгул после вакцинации «Спутником V».

Как и после любой другой прививки человеку требуется понизить изматывающие, спортивные физические нагрузки. А на остальные дела не надо обращать внимания: как жил, так и живи дальше, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 23 марта президент РФ Владимир Путин поставил вакцину от коронавируса. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что глава государства чувствует себя хорошо и 24 марта у Путина будет полноценный рабочий день.