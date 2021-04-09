Путин пока не получил второй компонент вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/2166c912-99f7-11eb-bfc7-96000091f725_660.jpg Фото: Mikhail Pletsky/Global Look Press

Вакцинация президента РФ Владимира Путина от коронавирусной инфекции ещё не завершена. Как рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, главе государства ещё предстоит сделать укол вторым компонентом вакцины.

Пока не сделал, — приводит слова Пескова ТАСС.

Представитель Кремля не уточнил, когда это должно произойти. Также по-прежнему держится в тайне, каким из препаратов прививается президент. И сам Путин, и Песков ранее сообщали, что это одна из трёх вакцин, произведённых в России — каждая из них, отмечали они, эффективна и безопасна.

Первый укол Путин сделал 23 марта — мероприятие не было публичным. Глава государства подчёркивал, что не видит смысла устраивать из этого шоу. После первой прививки он сообщал, что чувствует себя хорошо, лишь ощущая дискомфорт в плече в первые несколько дней.

Как писал NEWS.ru, глава Евросовета Шарль Мишель признал, что между правительствами стран ЕС существуют разногласия по вопросу регистрации российской вакцины «Спутник V». Препарат пока находится на рассмотрении Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА), являющегося регулятором ЕС. Хотя препарат ещё не зарегистрирован в Европе, в двух странах — в Венгрии и Словакии — начали его использование в экстренном порядке.