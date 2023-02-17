Владелец IKEA и «Мега» решил продать недвижимость в России РБК: владелец IKEA и «Мега» Ingka Group решила продать всю недвижимость в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шведская компания-владелец сети магазинов мебели и товаров для дома IKEA и торговыми центрами «Мега» шведская Ingka Group намерена избавиться от всей своей недвижимости в России. Как сообщает РБК, шведы уже начали поиски потенциальных покупателей.

На сегодняшний день переговоры ведутся минимум с двумя бизнесменами, чьи имена пока держатся в секрете. При этом источник утверждает, что окончательное корпоративное решение о продаже активов Ingka Groupне еще не приняла. Переговоры в покупателями находятся на самой ранней стадии.

В пресс-службе Ingka Centers (подразделение Ingka Group, управляющее торговыми центрами) отказались комментировать эту информацию, назвав ее «рыночными слухами». Там подчеркнули, что «Меги» продолжают работать, а компания сосредоточена на «обеспечении безопасности операций и качества обслуживания клиентов». При этом флагманские магазины IKEA в этих торговых центрах были закрыты в начале марта 2022 года.

Ранее сообщалось, что IKEA объявила о приостановке деятельности в России и Белоруссии в начале марта. Компания остановила импорт и экспорт, все производство в РФ, а также продажи в магазинах, в том числе и онлайн.

Главный исполнительный директор Ingka Group, управляющей магазинами IKEA, Йеспер Бродин заявил, что руководство компании уволило порядка 10 тысяч из 12 тысяч сотрудников в России. Он назвал текущий год «бросающим вызов» сети.