Названо число уволенных сотрудников IKEA в России France Presse: IKEA уволила в России 10 тысяч сотрудников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Нидерландская компания IKEA, специализирующаяся на продаже мебели и товаров для дома, уволила порядка 10 из 12 тысяч сотрудников в России в связи с приостановлением своей деятельности на территории страны, заявил президент, главный исполнительный директор Ingka Group, управляющей магазинами IKEA, Йеспер Бродин, слова которого приводит агентство France Press. Он назвал текущий год «бросающим вызов» сети. Еще одной причиной затруднительной для компании ситуации топ-менеджер назвал инфляцию.

Нам пришлось попрощаться примерно с 10 тысячами сотрудников из 12 тысяч сотрудников розничной торговли в российских магазинах IKEA, — сказал Бродин.

Он добавил, что до боевых действий на Украине на российский рынок приходилось от четырех до пяти процентов продаж сети.

IKEA объявила о приостановке деятельности в России и Белоруссии в начале марта. Компания остановила импорт и экспорт, все производство в РФ, а также продажи в магазинах, в том числе и онлайн.

В сентябре финансовая компания Webbankir провела опрос, согласно результатам которого уход IKEA из РФ стал самой главной потерей для россиян. По магазину скучают 27,2% граждан. На втором месте расположился производитель техники Samsung.