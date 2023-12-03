Винтовку ОСВ-96 оснастили новыми пулями, способными пробивать БТР НАТО Винтовка ОСВ-96 получила моноэлементные пули против брони техники НАТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для российской крупнокалиберной винтовки ОСВ-96 создали новые моноэлементные пули, способные пробивать бронетранспортеры стран НАТО с усиленной броней, заявил телеканалу «Звезда» специалист ЦКИБ СОО, филиала Тульского КБП «Высокоточные комплексы» Ростеха Алексей Матвеев. Он пояснил, что в отличие от штатных боеприпасов одноэлементная пуля выточена из цельного прута стали. По словам специалиста, чем меньше в патроне элементов, тем меньше будет ошибок «нестабильности».

Если штатные боеприпасы обладают многоэлементными пулями, то в данном патроне пуля уже одноэлементная, то есть она выточена из цельного прута стали, <...> она может пробивать броню, бронебойный патрон, — сказал он.

В августе на вооружение российской армии поступили новые комплексы автоматизированного управления огневыми средствами войсковой противовоздушной обороны «Магистр-СВ». В состав этого комплекса входит уникальная оптико-электронная станция с функциями автоматического обнаружения, распознавания и сопровождения воздушных целей.

Ранее на проходившем в Московской области форуме «Армия-2023» показали бронированный вариант российского военно-транспортного автомобиля «Тигр-М», авиационную управляемую ракету класса «воздух — воздух» РВВ-МД, прототип беспилотной бронированной машины «Зубило», колесную самоходную артиллерийскую установку «Мальва», новый четырехосный бронетранспортер и многие другие виды оружия.