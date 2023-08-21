Что за новый комплекс ПВО «Магистр-СВ», который получила российская армия

Фото: Ростех

На вооружение российской армии поступили новые комплексы автоматизированного управления огневыми средствами войсковой противовоздушной обороны «Магистр-СВ». Что известно о машине и ее особенностях?

Источник ТАСС в ходе международного форума «Армия-2023» сообщил, что «Магистр-СВ» разработан пензенским НПП «Рубин» из состава холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех).

«Комплексы автоматизированного управления средствами войсковой ПВО „Магистр-СВ“ производятся серийно, первая партия машин уже передана заказчику», — отмечает ТАСС.

Что известно о машине «Магистр-СВ» и для чего предназначена

31 марта 2021 года в Ростехе заявили, что началось серийное производство комплексов автоматизированного управления огневыми средствами войсковой ПВО «Магистр-СВ».

«Новый унифицированный модуль предназначен для разведки воздушного пространства с использованием внешних и встроенных средств разведки и координации противовоздушного боя. Разработка прошла госиспытания и принята на снабжение российской армии», — сообщала пресс-служба госкорпорации.

В состав комплекса входит уникальная оптико-электронная станция с функциями автоматического обнаружения, распознавания и сопровождения воздушных целей.

«Для обеспечения таких технических возможностей разработчикам потребовалось создать базу данных оптических характеристик различных воздушных целей и особенностей излучения естественных помех», — отметили в Ростехе.

Генеральный директор концерна «Вега» Вячеслав Михеев подчеркнул, что примененные в «Магистре-СВ» программные и технические решения позволяют более эффективно бороться с существующими и перспективными средствами воздушного нападения противника.

«В состав унифицированного модуля вошли качественно новые средства разведки воздушного пространства, удовлетворяющие современным требованиям по дальности и точности обнаружения воздушных целей», — резюмировал Михеев.

Особенности комплекса «Магистр-СВ»

По мнению военного эксперта полковника ПВО в отставке Валерия Коваля, главная особенность «Магистра» заключается в том, что он будет с легкостью различать российский беспилотник и дрон противника.

«Из интересных особенностей можно отметить, что разработчики, а это предприятие „Рубин“, которое входит в холдинг „Росэлектроника“, создали специально для „Магистра“ базу данных оптических характеристик различных воздушных целей. То есть, грубо говоря, комплекс не спутает украинский Spectator с российским БЛА „Орион-10“ и четко выдаст координаты на поражение конкретной цели», — пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».

Генерал-лейтенант запаса, бывший командующий 58-й армией Анатолий Хрулев уверен, что данная система нацелена в первую очередь на борьбу с беспилотниками.

«Комплекс „Магистр“ не случайно разместили на базе бронированной техники, в данном случае на шасси БМП-3. Это говорит о том, что эта система будет использоваться в боевых порядках, фактически в зоне поражения стрелковым вооружением противника. Соответственно, сможет распознавать цели на дальности до 5–10 километров и вовремя предупреждать о них. Вероятно, это будут малоскоростные вертолеты, а в первую очередь беспилотные средства, которые в ходе последних вооруженных конфликтов приобрели особое значение», — отметил эксперт.

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