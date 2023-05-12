Ветеран разведки рассказал о преимуществах российских дронов «Ланцет» Полковник Клупов рассказал об эффективности российских «Ланцетов» в контрбатарейной борьбе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Интеллектуальный барражирующий комплекс «ZALA-Ланцет»

Российские военные в зоне СВО успешно применяют ударные беспилотники, при этом модернизированные БПЛА «Ланцет» показывают свою эффективность в ведении контрбатарейной борьбы, рассказал ИА SM.News полковник, ветеран военной разведки, Герой России Рустем Клупов.

Они вовремя и эффективно заняли свою нишу — по уничтожению или ведению контрбатарейной борьбы. Они сейчас, в основном, в 80% случаев в контрбатарейной борьбе. И это незаменимая вещь. Он совершенствуется, и сейчас уже принят на вооружение, применяется «Ланцет-3», — отметил эксперт.

По его словам, это стало возможным благодаря конструкторским улучшениям тактико-технических характеристик «Ланцета». В частности, модернизированный беспилотник способен нести больший заряд с применением уже не только фугасных, но и кумулятивных или тандемных боевых частей. Кроме того, произошли изменения в системе управления БПЛА, подчеркнул разведчик.

Ранее инженер-конструктор сравнил некоторые технические характеристики беспилотников, используемых российскими и украинскими военными в зоне СВО. Так, по его словам, перехватить, уничтожить или спрятаться от «Ланцета» практически невозможно, а его название отражает хирургическую точность маневра.