Ветеран КГБ рассказал, как предатель из Москвы подставил группу «Альфа»

https://static.news.ru/photo/df70c7d4-8622-11eb-9ef6-96000091f725_660.jpg Вильнюс. Январь 1991 Фото: LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA/kam.lt

Ветеран КГБ СССР Юрий Кобяков рассказал, что в 1991 году, когда в Литву должны были прибыть советские военные, в том числе группа «Альфа», туда позвонил предатель из Москвы. Он предупредил местных националистов и сотрудников крупнейших западных спецслужб, стоявших за их спиной, о направленных в страну военнослужащих.

По словам Кобякова, звонили из здания ЦК КПСС. Звонивший знал о плане операции во всех подробностях. Из-за его предательства радикалы устроили провокацию в отношении силовиков, безжалостно расстреляв мирных жителей Вильнюса.

Юрий Кобяков, работавший во втором отделе Пятого управления КГБ СССР, в статье для журнала «Национальная оборона» отметил, что в его обязанности в 1980-х годах входило изучение обстановки в Литве, Латвии и Эстонии.

Объём информации из этих республик, в том числе по линии органов КГБ, давал возможность руководителям КПСС понимать, что в действительности происходит в Прибалтике и других регионах, и чем всё это неминуемо может закончиться, — цитирует Кобякова РИА Новости.

Так, например, партия знала о деятельности литовской сепаратистской организации «Саюдиса», которая открыто заявляла, что её главная цель — «восстановление независимости Литвы».

В 1990—1991-х годах госбезопасность нашла в рядах этой организации нелегально работавших там сотрудников ЦРУ, британской разведки МИ-6, польских и немецких спецслужб. Они руководили не только «Сюдисом», но и другими националистическими организациями, а по сути — управляли процессом «цветной революции» в Литве, подвёл итог Кобяков.

Ранее NEWS.ru писал, что латвийский журналист заявил о репрессиях за инакомыслие времён КГБ. Андрей Татарчук, у которого Служба госбезопасности провела обыск из-за сотрудничества с порталами Baltnews и «Sputnik Латвия», не находится в статусе подозреваемого и продолжает работать с обоими СМИ.