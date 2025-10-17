Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 11:19

В зону СВО внедрили транспорт с важными преимуществами

«Известия»: армия РФ начала использовать в зоне СВО транспортер «Пластун-ТТ»

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российская армия начала использовать в зоне СВО инновационный тактический транспортер «Пластун-ТТ», сообщил гендиректор компании-производителя Ерик Сагымбаев «Известиям». По его словам, ключевым преимуществом вездехода является его высокая проходимость, обеспечиваемая шарнирно-сочлененной рамой. При попадании в колею машина с помощью гидроцилиндров может поворачивать переднюю и заднюю части, чтобы легко выбраться из западни.

В материале отмечается, что новая машина занимает выигрышную нишу: она менее заметна для вражеских беспилотников, чем тяжелая бронетехника, но при этом способна перевозить больше груза, чем легкие багги. Важным фактором является и полная импортонезависимость — все комплектующие транспортера производятся в России.

Ранее президент России Владимир Путин посетил полигон Мулино в Нижегородской области, где ему представили выставку образцов вооружений и специальной военной техники. Экспозиция включала более 400 изделий от 65 организаций, значительная часть которых уже применяется в зоне специальной военной операции.

