17 октября 2025 в 12:56

Серебряков показал повзрослевшую внучку из США и загадочного мальчика

Актер Серебряков появился на премьере в сопровождении семилетней внучки из США

Алексей Серебряков Алексей Серебряков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Известный российский актер Алексей Серебряков посетил премьеру мультфильма в московском кинотеатре в сопровождении семилетней внучки Агаты, сообщает «Московский Комсомолец». Артист традиционно отказался от общения с журналистами.

Вместе с актером и его внучкой на красной дорожке появился светловолосый мальчик, но его отношение к семье Серебрякова остается загадкой.

Девочка является дочерью приемной дочери Серебрякова Дарьи, которая родила ее в США в 2018 году. По имеющимся сведениям, в настоящее время они, а также Серебряков с супругой и двое его взрослых приемных сыновей проживают в Москве.

Ранее стало известно, что что на заставке телефона Ксении Собчак находится портрет ее сына Платона. Журналисты обратили внимание на экран гаджета во время презентации новой песни Ольги Бузовой.

До этого сообщалось, что после новостей о расставании с рэпером Джиганом Оксана Самойлова тоже появилась на презентации песни Бузовой «Не надо». Она была в длинном черном платье с декольте и массивным золотым украшением.

