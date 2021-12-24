В Улан-Удэ все многоквартирные дома подключили к теплу

В Улан-Удэ все многоквартирные дома, где на ТЭЦ-1 произошла авария, подключены к теплу. Тем не менее, горожанам всё ещё требуются обогреватели. Об этом сообщается на сайте правительства Бурятии.

По состоянию на 06.00 на ТЭЦ-1 в работе три котлоагрегата, переключение потребителей тепломагистрали № 5 на тепломагистраль № 6 произведено в 19 часов. В 23.55 подано напряжение от трансформаторов на электропитание оборудования котлов № 8 и № 9... К 06.00 все многоквартирные дома подключены к теплу, — говорится в сообщении.

Также в штабе уточнили, что запуск котлов продолжается.

В Бурятии 23 декабря был введён режим ЧС республиканского уровня. Причиной стала авария на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, из-за чего часть районов осталась без тепла.

Из-за аварии на ТЭЦ глава Бурятии Алексей Цыденов прервал командировку в Сирию. По его словам, он будет всеми возможными способами добираться до дома в кратчайшее время.