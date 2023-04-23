Глава Союза журналистов отреагировал на решение США по визам для россиян Глава Союза журналистов России назвал дискриминацией невыдачу США виз работникам СМИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев назвал дискриминацией невыдачу США виз российским журналистам для участия в работе Совбеза ООН. Он подчеркнул в разговоре с NEWS.ru, что это происходит уже не в первый раз и стало «плохой традицией американской администрации».

По словам Соловьева, власти США пользуется тем, что международное мероприятие высокого уровня проходит на их территории.

ООН — это международная структура, но, к сожалению, американцы пользуются тем, что она находится на их территории. Они постоянно занимаются дискриминацией российских дипломатов и журналистов, — сказал он.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал неприемлемой невыдачу американских виз российским журналистам, которые должны были сопровождать главу внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в командировку на Совбез ООН. Он добавил, что Вашингтон до последнего момента делал вид, что занимается решением вопроса, однако теперь понятно, что верить ему было нельзя.

Глава МИД, в свою очередь, заявил, что отказ США в этом вопросе показал цену их заявлениям о защите свободы слова. По его словам, Москва не забудет и не простит этого.