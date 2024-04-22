В Совфеде ответили на обвинения в кибератаках на GPS близ Калининграда Сенатор Бондарев: на РФ перекладывают ответственность за сбои GPS у Калининграда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Западные СМИ переложили на Россию ответственность за сбои GPS при пролете самолета британских ВВС близ Калининградской области, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев. По его словам, в этих обвинениях нет ничего нового.

В подходе западных «демократических рупоров свободы» в данном случае не замечено ничего оригинального: традиция шельмования всего, что имеет отношение к России, имеет у них многовековую историю, — заметил политик.

По словам сенатора, в инциденте с самолетом, на борту которого находился министр обороны Британии Грант Шаппс, виноваты, скорее, военные этого королевства. Он посоветовал британцам облетать РФ.

Безопасность и защита российских граждан и территорий, безусловно, стоит для нас на первом месте. Поэтому глушение вражеского сигнала в Калининградской области — вполне оправданная мера. Мы хорошо видим, какой борт летит. При пролете вблизи территории «недружественной и враждебной России», как они сами официально нас обозначили, британским военным стоит выбирать маршруты подальше от наших границ, — подчеркнул Бондарев.

Инцидент с самолетом Шаппса, по данным издания The Sun, произошел в марте. СМИ утверждает, что из-за сбоя в работе системы GPS воздушное судно «потерялось» над территорией Польши, что создало угрозу его безопасности. По версии таблоида, Россия якобы причастна к кибератакам, создающим помехи для систем геолокации.

При этом польские власти тоже обвиняли Россию в сбоях в работе GPS. В январе портал Epoznan.pl писал, что это может быть связано с испытаниями российских средств РЭБ.