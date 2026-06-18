Стало известно о контактах США и России после саммита G7 Ушаков: Россия не контактировала с администрацией Трампа после саммита G7

У России пока не было контактов с администрацией президента США Дональда Трампа после саммита G7, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, которые передает ИС «Вести», на саммите активно обсуждалась украинская тема, и Трампа пытались «накачивать неполезными идеями».

После этого у нас еще контактов с администрацией Трампа не было, — сказал Ушаков.

Ранее Ушаков заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера для переговоров по Украине. Визит, по его словам, произойдет в ближайшее время.

До этого Трамп отметил, что Россия добивается урегулирования украинского конфликта. Американский лидер выразил уверенность в том, что кризис в конечном счете удастся преодолеть.

Также Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам участия в саммите «Группы семи» во Франции поблагодарил Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за курс стран в вопросе конфликта США и Израиля с Ираном. Он заявил, что Москва и Пекин могли сделать конфликт для Штатов «более сложным».