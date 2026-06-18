Жителю Кузбасса вынесли приговор после нападения двух хаски на женщину

В Кемеровской области суд вынес приговор мужчине, по вине которого две собаки породы хаски напали на женщину и загрызли ее питомца, пишет VSE42.RU. Животные сбежали из развлекательного комплекса «Хаски Лэнд» рядом с селом Елыкаево, на территории которого гуляла пострадавшая.

В результате нападения женщина получила телесные повреждения. Ее собака скончалась в ветеринарной клинике. Суд установил, что нападение произошло вследствие предоставления подсудимым услуг, не отвечающих нормам безопасности жизни и здоровья потребителей. Мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде обязательных работ.

Ранее две домашние собаки напали на шестилетнюю девочку в севастопольском сквере на улице Николая Музыки. Хозяин животных находился в состоянии алкогольного опьянения и выгуливал их без поводков и намордников. Пока матери детей отошли за кофе, одна из девочек получила укусы лица и предплечья.