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18 июня 2026 в 11:10

Жителю Кузбасса вынесли приговор после нападения двух хаски на женщину

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
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В Кемеровской области суд вынес приговор мужчине, по вине которого две собаки породы хаски напали на женщину и загрызли ее питомца, пишет VSE42.RU. Животные сбежали из развлекательного комплекса «Хаски Лэнд» рядом с селом Елыкаево, на территории которого гуляла пострадавшая.

В результате нападения женщина получила телесные повреждения. Ее собака скончалась в ветеринарной клинике. Суд установил, что нападение произошло вследствие предоставления подсудимым услуг, не отвечающих нормам безопасности жизни и здоровья потребителей. Мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде обязательных работ.

Ранее две домашние собаки напали на шестилетнюю девочку в севастопольском сквере на улице Николая Музыки. Хозяин животных находился в состоянии алкогольного опьянения и выгуливал их без поводков и намордников. Пока матери детей отошли за кофе, одна из девочек получила укусы лица и предплечья.

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