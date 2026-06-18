«Невозможно»: военэксперт о заводах по выпуску ракет Patriot на Украине Военэксперт Сивков: РФ легко ликвидирует заводы по выпуску Patriot на Украине

Россия легко ликвидирует заводы по производству ракет для ЗРК Patriot, если они будут размещены на Украине, заявил NEWS.ru доктор военных наук капитан 1-го ранга запаса Константин Сивков. По его словам, даже при использовании самых современных систем маскировки и контроля скрытое строительство подобного объекта в условиях ведения боевых действий является невыполнимой задачей для украинской стороны.

Если создавать предприятие [по производству ракет для ЗРК Patriot на Украине], то важно учитывать одно условие. При наличии современных систем контроля обеспечить скрытное возведение завода даже под землей невозможно. В любом случае будут наблюдаться колебания поверхности земли. У нас есть средства [для поражения таких предприятий]. Например, ракеты «Орешник» и «Циркон». Проблем с ликвидацией заводов не будет вообще, — пояснил Сивков.

Ранее сообщалось, что администрация США рассматривает возможность организации лицензионного производства вооружений, прежде всего ракет для систем ПВО, в Европе и на Украине. Глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил готовность обсудить этот вопрос.