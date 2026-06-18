США изменили тактику, но сохранили прежние цели — разрушение уже существующих экономических пространств и противодействие формирующимся центрам силы, заявил на саммите АСЕАН в Казани советник президента РФ Антон Кобяков. По его словам, которые передает NEWS.ru, Вашингтон стремится продемонстрировать преимущества западного полушария как более стабильной и выгодной макрозоны.

США, изменив тактику, преследуют похожие цели — создают проблемы и конфликты, дробят существующие экономические пространства и формирующиеся центры силы. Задача простая — показать, что стабильнее, дешевле, выгоднее в западном полушарии в том месте, которое они считают своей макрозоной. А наше евразийское пространство они потихонечку разрушают. Мы, конечно, сопротивляемся, — отметил Кобяков.

Однако существующие интеграционные объединения в Евразии, особенно в азиатской части континента, уже становятся фундаментом новой, более честной системы. По мнению советника российского лидера, новая фрагментированная экономика будет строиться на принципах экономической географии: сильные государства станут формировать макрозоны и торговые блоки, открывая рынки друг для друга.

Это и будет мостом в будущее. Тех же, кто этого не понимает, будет болтать и крутить внутри геополитического торнадо, — резюмировал он.

Ранее Кобяков заявил, что взаимный товарооборот между Россией и странами АСЕАН в 2025 году достиг почти $22 млрд (1,6 трлн рублей). Он уточнил, что государства и межправительственные блоки, осознающие текущие мировые тенденции, уже закладывают основу для собственного успешного будущего.