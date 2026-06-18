В России хотят изменить семейную ипотеку ради роста рождаемости

Правила выдачи семейной ипотеки претерпят изменения с 1 июля 2026 года, при этом обновленная программа будет нацелена на повышение рождаемости в стране, сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин в ходе выступления на форуме «Движение» в Сочи. Замглавы ведомства уточнил, что финальные параметры реформы будут утверждены в самое ближайшее время, передает корреспондент NEWS.ru.

С 1 июля правила семейной ипотеки изменятся. Она будет направлена на стимулирование рождаемости. Мы последний месяц были в диалоге с коллегами из финансового блока правительства. Мы пришли к достаточно правильному консенсусу с точки зрения выдачи ипотеки. Банки уже готовятся к этому. Мы договорились, что в ближайшее время правила изменятся, — сказал он.

Ранее глава агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил, что власти должны заблаговременно объявлять об изменениях условий семейной ипотеки, а не за две недели до вступления новых правил в силу. По его словам, отрасль вступает в июль без четкого понимания того, что произойдет в этом сегменте, а падение продаж новостроек после 1 июля станет неизбежным.