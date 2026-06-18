Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 июня 2026 в 11:06

Стало известно, с кем Путин кратко пообщался перед саммитом Россия — АСЕАН

Путин кратко пообщался с премьером Малайзии перед саммитом Россия — АСЕАН

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент РФ Владимир Путин кратко пообщался с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом перед пленарным заседанием саммита Россия — АСЕАН. Кроме того, российский лидер и ряд глав зарубежных государств сделали общее фото, передает корреспондент NEWS.ru. Саммит проходит в Казани с 17 по 19 июня.

Ранее Путин принял министра иностранных дел Турции Хакана Фидана на полях саммита Россия — АСЕАН. Дипломат прибыл в РФ с официальным визитом по приглашению главы МИД России Сергея Лаврова. Во время встречи Путин отметил, что отношения Москвы и Анкары развиваются по восходящей.

До этого Анвар Ибрагим сообщил, что на предстоящей встрече с Путиным намерен обсудить увеличение поставок российской нефти. Известно, что государственная нефтегазовая компания Малайзии Petronas собиралась начать переговоры с Москвой.

17 июня премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул заявил, что королевство готово стать стратегическими воротами для бизнесменов из России, чтобы они вышли на рынки Юго-Восточной Азии. По его словам, сотрудничество позволило бы российским компаниям развиваться на огромном азиатском рынке.

Власть
Россия
Малайзия
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американист оценил риск новых санкций США против России после саммита G7
Врачи спасли пациентку после пластической операции в Москве
Доцент сделал вероятный прогноз ключевой ставки до конца 2026 года
В Санкт-Петербурге пресекли контрабанду сигарет на 200 млн рублей
В Минстрое раскрыли дату изменения правил семейной ипотеки
«Пылает как никогда»: Лукашенко о ситуации к югу от границы Белоруссии
Яцкин анонсировал подготовку дорожной карты сотрудничества с Баку
Белицкое, Охримовка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 18 июня
«Создают проблемы»: Кобяков о попытках США раздробить экономику Евразии
«Невозможно»: военэксперт о заводах по выпуску ракет Patriot на Украине
«Начал хватать замужнюю»: мужчина стрелял по обидчикам жены и чуть не сел
Тренер Москвина рассказала об отношениях с бывшими учениками
Сати Казанова опровергла страшные слухи вокруг своих родов
Минск подтвердил попадание украинского беспилотника в автобус
Кобяков раскрыл объемы товарооборота России со странами АСЕАН
Пашинян захотел поучаствовать в жизни ЕАЭС
Кабмин соседней с Россией страны срочно уйдет в отставку
Диетолог предупредил о самом вредном варианте попкорна
Мишустин рассказал, к какой системе образования Россия возвращается
Мишустин раскрыл условие для мирового лидерства в креативных индустриях
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.