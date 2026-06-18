Стало известно, с кем Путин кратко пообщался перед саммитом Россия — АСЕАН

Стало известно, с кем Путин кратко пообщался перед саммитом Россия — АСЕАН Путин кратко пообщался с премьером Малайзии перед саммитом Россия — АСЕАН

Президент РФ Владимир Путин кратко пообщался с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом перед пленарным заседанием саммита Россия — АСЕАН. Кроме того, российский лидер и ряд глав зарубежных государств сделали общее фото, передает корреспондент NEWS.ru. Саммит проходит в Казани с 17 по 19 июня.

Ранее Путин принял министра иностранных дел Турции Хакана Фидана на полях саммита Россия — АСЕАН. Дипломат прибыл в РФ с официальным визитом по приглашению главы МИД России Сергея Лаврова. Во время встречи Путин отметил, что отношения Москвы и Анкары развиваются по восходящей.

До этого Анвар Ибрагим сообщил, что на предстоящей встрече с Путиным намерен обсудить увеличение поставок российской нефти. Известно, что государственная нефтегазовая компания Малайзии Petronas собиралась начать переговоры с Москвой.

17 июня премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул заявил, что королевство готово стать стратегическими воротами для бизнесменов из России, чтобы они вышли на рынки Юго-Восточной Азии. По его словам, сотрудничество позволило бы российским компаниям развиваться на огромном азиатском рынке.